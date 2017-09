Oktoberfeste im Kreis auf Erfolgswelle

Sie sehen es aktuell in den Geschäften bei uns im Kreis Coesfeld: Große Bierkrüge, weiß-blaue Servietten und bayrische Trachten liegen in den Regalen bereit. Die Oktoberfest-Saison steht an. Heute um 12 Uhr startet in München auf der Theresienwiese mit dem offiziellen Oktoberfest das größte Volksfest der Welt. Die Lust auf dieses Fest wird bei uns im Kreis Coesfeld immer größer. Das beobachten die Veranstalter von Oktoberfesten bei uns im Kreis. Hunderte Karten für die großen Oktoberfeste in Dülmen, Senden oder Lüdinghausen heute in zwei Wochen sind bereits verkauft. Vor allem jetzt, in den kommenden Tagen erwarten die Veranstalter nochmal eine ordentliche Rutsche Reservierungen. Auch die Einzelhändler im Kreis schwimmen auf der Oktoberfest-Welle mit. Seit Jahren verkaufen sie immer mehr Dirndl, Lederhosen und Co. Und die Zahl der Oktoberfeste in den kommenden Wochen nimmt auch immer weiter zu.