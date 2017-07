Oldtimerbrand in Garage in Dülmen

Die Polizei will heute klären, warum ein Oldtimer in einer Garage in Dülmen in Flammen aufgegangen ist. Der Besitzer war am Wochenende mit Reparaturarbeiten an dem alten Auto beschäftigt. Bei einer Verpuffung geriet es in Brand. Der Mann kam ins Krankenhaus. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, hatte er zuviel Rauch eingeatmet. Die Feuerwehr löschte den Brand rechtzeitig, ehe die Flammen am Haus und den Nachbarhäusern Schlimmeres anrichten konnten.