Olfen und Datteln denken über Schulkooperation nach

Mit neuen Schulmodellen wollen Städte und Gemeinden im Kreis ihre Schulstandorte sichern. Olfen und Datteln im Nachbarkreis Recklinghausen wollen sich bei der Gesamtschule zusammentun. Ein Standort der Olfener Wolfhelmgesamtschule soll in Datteln entstehen. Eltern in Olfen sehen den Plan kritisch. Radio Kiepenkerl-Hörer und Vater Albert Siepe von den Elternvertretern fürchtet unter anderem, dass dadurch das Kursangebot leidet. Außerdem müssten Lehrer künftig möglicherweise zwischen beiden Schulstandorten pendeln. Heute will sich der Schulausschuss die Sorgen der Eltern anhören. Heute in zwei Wochen entscheidet dann der Rat über den Plan. Gibt er grünes Licht, bereiten die Städte den Start ihrer Zusammenarbeit für den kommenden Sommer vor.