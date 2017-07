Olfen will sich mit Experten vor Unwettern schützen

Viele Olfener haben die starken Pfingststürme vor einigen Jahren noch schmerzlich in Erinnerung. Keller liefen voller Wasser und es entstand ein riesiger, teurer Schaden. Die Stadt Olfen will künftig besser auf schwere Unwetter vorbereitet sein. Gemeinsam mit der Uni Dortmund startet sie ein Projekt - ein Wissenschaftler soll Pläne für die Gemeinde entwickeln, damit Keller künftig bei Starkregen nicht mehr voll laufen. Eine Idee ist zum Beispiel, Grünflächen an Straßenrändern tieferzulegen - damit Regenwasser sich hier sammeln kann. Für diese Arbeit bekommt die Gemeinde Fördergelder. Wegen des Klimawandels soll es im Kreis Coesfeld künftig immer häufiger Starkregen, Hagel und Stürme geben.