Olfener Gesamtschulstandort in Datteln einen Schritt weiter

Der Plan um einen Standort der Olfener Gesamtschule in Datteln hat jetzt ein stückweit mehr Form angenommen. Der Schulausschuss hat ihn einstimmig abgesegnet. Jetzt geht die Stadt die nächsten nötigen Schritte. Großes Ziel für Olfen ist es, den Schulstandort langfristig zu sichern. Genau das wollen auch Nachbarorte für sich erreichen. Deshalb muss Olfen jetzt unter anderem bei Lüdinghausen und Nordkirchen nachfragen, ob sie Probleme für das Projekt sehen. Ist alles okay, entscheidet der Olfener Rat im September endgültig. Dann macht sich die Stadt daran, bei Eltern die Werbetrommel zu rühren. Ausreichend Kinder müssen sich anmelden, damit das Projekt um den Gesamtschulstandort in Datteln gelingt. Ein Standort der Nordkirchener Gesamtschule in Ascheberg war ja an zuwenigen Anmeldungen gescheitert. Im Herbst will Olfen überlegen, wie sie am besten an die Eltern herantritt. Geht alles glatt, soll das Modell nach den Sommerferien des kommenden Jahres starten.