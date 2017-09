Olfener haben Vorschläge um die geplanten Mobilpunkte noch zu verbessern

An Mobilpunkten sollen Sie künftig in Olfen komfortabel auf den Schnellbus nach Münster und Datteln warten. Die Stadt will zunächst die Bushaltestellen an der Stadthalle ausbauen. Das hat sie jetzt Olfenern bei einem aktuellen Treffen vorgestellt. Klasse Sache, finden Olfener! Sie haben noch ein paar Vorschläge, um den Plan zu verbessern. Olfener wünschen sich auf der Straße an der Stadthalle Tempo 30. So kommen die Wartenden an den gegenüberliegenden Mobilpunkten sicher über die Straße. Das findet die Stadt so gut, dass sie heute beim Kreis vorfühlen will, ob das machbar ist. Parallel startet sie die Firmensuche. Und sie klärt letzte Einzelheiten zum Fördergeld. Möglichst im Frühjahr soll Baustart sein. Mobilpunkte sind große Haltestellen mit Parkplätzen für Autos und Fahrräder. Und in einer Garage sollen Sie Ihre E-Bikes diebstahlsicher einschließen. Das soll die Schnellbuslinie nach Münster und Datteln attraktiver machen.