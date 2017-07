Olfener planen Bürgerbegehren gegen Skateanlage neben Friedhof

Ein Bürgerbegehren soll eine Skateanlage am Friedhof in Olfen verhindern. Die Initiative "Pro Friedhofsruhe" hat es jetzt bei der Stadt angemeldet. Hans Oswald Mattern und seine Mitstreiter sagen: Ein Treffpunkt für Jugendliche am Friedhof das passt nicht. Die Skateanlage an sich sei okay, aber eben nicht an diesem Standort. Skater würden Lärm verursachen und der würde dafür sorgen, dass Trauernde sich nicht in Ruhe von ihren Lieben verabschieden könnten.

Vor zwei Wochen hatte eine Mehrheit im Rat dem Standort zugestimmt. Die Stadt versprach für Lärmschutz zu sorgen und Videokameras zum Schutz vor Vandalen anzubringen. Die Initiative gegen eine Skateanlage am Friedhof hat jetzt bis Mitte Oktober Zeit ausreichend Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln.