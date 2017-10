Olfener Rat stimmt für zweiten Standort der Gesamtschule

Politisch ist der Weg frei für einen Standort der Olfener Gesamtschule in Datteln. Der Rat der Stadt Olfen hat am Abend einstimmig grünes Licht gegeben. Entscheidend ist jetzt, dass auch genügend Eltern ihre Kinder anmelden. Im Februar startet das Anmeldeverfahren. Bis dahin planen die Partner Infoabende für Eltern. Auch ein Tag der offenen Tür in Olfen ist angedacht, damit sich Eltern ein Bild von der Gesamtschule machen können.