Olfener sollen live Skateanlage erleben - Initiative Fairskate bietet Bustour

Gegner der geplanten Skateanlage am Friedhof in Olfen befürchten unter anderem zu viel Lärm. Sie sammeln zur Zeit Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Gleichzeitig wirbt die Initiative "Fairskate" für die geplante Anlage. Heute Nachmittag stellt sie ihre nächste Aktion vor. Am Samstag bietet sie eine Bustour zu einer Skateanlage in Hamm an. Olfener sollen sehen wie eine moderne Skateanlage aussieht und vor allem hören wie laut oder leise es hier zugeht. 50 Plätze gibt es im Bus. Sie können sich ab sofort für die Fahrt per E-Mail anmelden unter fair.skate@web.de Die Fahrt startet am Samstag um 13 Uhr an der Haltestelle Oststraße in Olfen.