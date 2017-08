Olfener Straße in Lüdinghausen ab Montag eine Baustelle

Baustellenschilder stehen ab dem kommenden Montag in Lüdinghausen auf der Olfener Straße! Dann beginnt für Anwohner eine stressige Zeit - Baulärm und nervige Umwege zu ihren Wohnungen müssen sie dann in Kauf nehmen! "Straßen NRW" hat heute den Zeitplan für die Bauarbeiten auf der Straße vorgestellt. Löcher, Risse und Huckel sollen durch eine neue Fahrbahndecke veschwinden! Außerdem entstehen an beiden Straßenrändern Parkbuchten, Grünstreifen, Rad- und Gehwege! An der Kreuzung zur Bahnhofstraße erneuern Arbeiter zudem die Ampelanlage. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten bis zur Bahnhofstraße abgeschlossen sein. Danach knöpfen sich die Arbeiter den zweiten Teil der Olfener Straße vor, und zwar zwischen der Bahnhofstraße und der Kanalbrücke!