Olfens Bürgermeister schlägt Bürgerentscheid vor

Olfens Bürgermeister Wilhelm Sendermann schlägt heute morgen einen Bürgerentscheid in der Stadt vor. Das soll die Diskussion, ob es eine Skater-Anlage an einem Friedhof in der Stadt geben soll, klären. Die Bürgerinitiative gegen die geplante Skater-Anlage hat am Nachmittag über 1300 Unterschriften übergeben - sind sie alle gültig, muss der Rat der Stadt erneut über die Anlage entscheiden. Der Bürgermeister rät, die Olfener selbst darüber entscheiden zu lassen. Gegner befürchten zu viel Lärm auf dem Friedhof durch die Skater-Anlage. Befürworter sind sich sicher, dass moderne Skate-Anlagen deutlich weniger Lärm machen als früher! Noch in diesem Jahr soll die geplante Anlage nochmal Thema im Rat sein.