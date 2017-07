Open Air-Kino in Ottmarsbocholt trotz Regen

Mit frischen Ideen und mal etwas Neuem wollen Städte und Gemeinden mehr Besucher locken. Freiluft-Veranstaltungen im Trend. Ottmarsbocholt will das nutzen. Das Dorf trotzt dem unbeständigen, regnerischen Wetter: Das Open Air Kino auf der Horst findet auf jeden Fall statt. In zwei einhalb Stunden geht es los - mit der Veranstaltung. Damit die Zuschauer bei einem möglichen Schauer trotzdem trocken stehen, haben die Veranstalter einige Pavillons aufgestellt. Außerdem verkaufen sie Regencapes. Mögliche schlammige Stellen auf dem Boden wollen die Veranstalter mit Matten abdecken. Damit jeder bei dem unbeständigen Wetter seinen Spaß hat, rät das Team jedem - vorsichtshalber mit Regenjacke und in festen Schuhen zu kommen. Regenschirme sollten Sie zu Hause lassen. Die würden den anderen Besuchern die Sicht auf die Leinwand nehmen. Und das muss ja nicht sein... Das eigentliche Open Air Kino - der Film "Tschick" nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf startet bei Einbruch der Dunkelheit, gegen kurz vor 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.