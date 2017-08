Open Air Kino kommt gut an im Kreis Coesfeld

Jetzt im Sommer zieht es viele Menschen nach draußen. Anstatt im dunklen Kinosaal zu hocken, schauen sie sich gerne Filme unter freiem Himmel an. Das Projekt "Filmschauplätze NRW" zieht nämlich von Ort zu Ort - immer mit einem anderen Film. Unter anderem war es schon in Nottuln und Ottsmarsbocholt. Nottuln ist bisher Spitzenreiter - In Ottmarsbocholt waren rund 500 Besucher. Wichtig für das Projekt ist, dass jeder Ort zu dem jeweils gezeigten Film passt. Weiter geht es heute Abend an der Kolvenburg in Billerbeck mit dem Film "Schmetterling und Taucherglocke". Eine Übersicht über alle Kinofilme und Orte sehen Sie HIER.