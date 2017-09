Ordnungsämter und Polizei ziehen ruhige Ferienbilanz

An das nervige Weckerschrillen haben sich Schüler im Kreis jetzt schon wieder fast gewöhnt. Heute vor einer Woche waren noch Ferien und von Aufstehen keine Rede. Während der Ferien haben sich Grüppchen länger abends draußen getroffen, nicht sehr zur Freude der Anwohner. Einige Städte im Kreis haben Sicherheitsdienste losgeschickt. Jetzt ziehen sie Bilanz.

Die Sommerferien ordentlich ausnutzen und das mit einem Bierchen und einer großen Musikbox. Vor allem Skateanlagen oder öffentliche Parks sind beliebte Treffpunkte. Der Sicherheitsdienst in Dülmen ist für solche Fälle zuständig. Er war in den Sommerferien zwar viel unterwegs, aber Probleme mit den Jugendlichen, die sie antrafen, gab es selten. Nach kurzen Gesprächen drehten die Jugendlichen entweder die Musik leiser oder zogen einfach weiter. Auch die Polizei verzeichnet weniger Einsätze. Ab und zu gäbe es zwar Beschwerden, zum Beispiel in Dülmen, Lüdinghausen oder Coesfeld. Schwerpunkte gäbe es aber nicht. Die Polizei ist zufrieden.