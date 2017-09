Ordnungspartnerschaft trifft sich am Donnerstag am Bahnhof Dülmen

Zerbrochene Scheiben, viel Müll und ein schmuddeliger Eindruck... Am Dülmener Bahnhof muss etwas passieren. Und heute steht fest: Die Ordnungspartnerschaft aus Bahn, Stadt und Polizei trifft sich am kommenden Donnerstag um über Lösungen zu sprechen. Die Bahn hat nachgezählt: 14 Mal haben Vandalen in diesem Jahr bereits Glasscheiben im Tunnel und im Wartehäuschen auf dem Bahnsteig zertrümmert. Die Bahn kommt mit der teuren Reparatur nicht mehr nach und hat entschieden, es bleibt so wie es ist. Eine neue Scheibe kostet die Bahn 600 Euro, das Geld zu investieren lohne sich nicht mehr. Um Vandalen abzuschrecken will die Ordnungspartnerschaft am Donnerstag über Videokameras nachdenken. Das hatte die Bahn in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt. Damals war der Dülmener Bahnhof für sie kein Schwerpunkt für Vandalismus und Kriminalität. Das sieht jetzt wohl doch anders aus.