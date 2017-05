Organisatoren stellen Neuauflage der "Straße der Kunst" in Dülmen vor

Im Kreis Coesfeld gibt es schon viel zu entdecken und jetzt kommt noch etwas dazu: Die Könzgenstraße und die Straße "Am Silberknapp" in Dülmen verwandeln sich in eine "Straße der Kunst". Heute haben Organisatoren den Fahrplan dafür vorgestellt. Besucher sehen Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien in den Vorgärten. Zu den Künstlern gehören Anwohner und Künstler aus der französischen Partnerstadt. Nach sechs Jahren Pause findet das Projekt nun zum zweiten Mal statt. Öffnungszeiten gibt es nicht, am Samstag in einer Woche ist das Projekt "Straße der Kunst" für gut ein einhalb Monate zu sehen.