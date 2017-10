Ortsdurchfahrt in Darup erst im kommenden Jahr sicherer

Sie warten in Darup schon lange darauf, dass Ihre Ortsdurchfahrt ein stückweit sicherer ist. Doch der kleine Umbau verzögert sich noch einmal. Die Gemeinde sagte uns heute Vormittag, in diesem Jahr klappt es nicht mehr. Sie findet einfach keinen Bauunternehmer, der die Arbeiten kostengünstig übernimmt. Jetzt gibt es einen neuen Plan: Die Gemeinde will bei ihren Haushalts-Gesprächen schauen, ob sie mehr Geld für den Umbau aus ihrer Kasse nehmen kann. Im kommenden Frühling soll dann eine erneute Runde starten, Firmen zu suchen. An einigen Stellen soll die Ortsdurchfahrt sicherer sein: Geplant ist unter anderem, die Ampel an der Kirche zu entfernen, die Straße zu verengen und einen Zebrastreifen anzulegen.