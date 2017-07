Ortskern-Umbau in Nottuln startet Montag

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld gestalten ihre Ortskerne um. Ein Ziel ist es dabei Hindernisse für ältere Menschen oder Familien mit Kinderwagen zu beseitigen. In Nottuln steht jetzt fest, wann der Startschuss für den Umbau ist. Am Montag ist der ersten Spatenstich. Arbeiter heben die Straße auf Höhe der Gehwege an. Bordsteinkanten verschwinden. Außerdem führen künftig glatte Streifen über das huckelige Kopfsteinpflaster. Montag startet der erste Abschnitt für einen barrierefreien Ortskern. Für die Arbeiten sperrt die Gemeinde einen Teil der Straße Kirchplatz. Auf dem Stiftsplatz entsteht ein Ersatzparkplatz ein. Ganz wichtig: Fußgänger kommen weiterhin durch. Alle Geschäfte im Ortskern bleiben erreichbar. Bis zum Martinimarkt Anfang November soll der erste Bauabschnitt fertig sein.