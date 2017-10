Ortskern-Umbau in Senden startet planmäßig

Das hat doch noch mal geklappt! Der geplante Ortskern-Umbau in Senden startet wie geplant. Heute Vormittag hat die Gemeinde vorgestellt, wie es weitergeht. In zwei Wochen sollen die Arbeiter ihre Baustelle in der Eintrachtstraße einrichten. Einzelheiten dazu bespricht die Gemeinde mit der Baufirma morgen in einer Woche. Ein Liefer-Engpass bei den besondern Pflastersteinen hätte den Zeitplan für den Ortskern-Umbau um ein Haar kräftig durcheinandergewirbelt. Die Stein-Firma hatte angekündigt erst im Frühjahr zu liefern, dann sollten die Arbeiten auf der Eintrachtstraße aber eigentlich schon abgeschlossen sein. Das ist jetzt hoffentlich einzuhalten. Wenn der Winter nicht mit heftigem Frost und Schnee einen Strich durch die Rechnung macht. Neben dem neuen Straßenpflaster sind ein hindernisfreier Weg aus Beton und neue Straßenlaternen geplant. Nach den Arbeiten auf der Eintrachtstraße wandert die Baustelle im Ortskern ein Stück weiter.