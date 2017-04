Osterfeuer im Kreis Coesfeld sind ruhig verlaufen

Überall im Kreis Coesfeld haben am Abend die Osterfeuer geknistert. Rund 600 Stück gab es in den verschiedenen Städten und Gemeinden. Die Feuerwehr im Kreis hatte nicht viel zutun, sie musste zu keinem Osterfeuer ausrücken. Die Veranstalter der Feuer waren gut vorbereitet, alle Feuerstellen waren abgesichert. Die Polizei spricht ebenfalls von einer sehr ruhigen Nacht - es gab nur eine Anzeige in Dülmen, da in einem Feuer auch Müllsäcke abbrannten. Außerdem war Anwohnern ein Dülmener Osterfeuer wohl zu laut - sie riefen die Polizei, die sorgte für Ruhe. Und trotz des eher schlechten Wetters sind Osterfeuer-Veranstalter unter anderem in Goxel, Billerbeck und Dülmen zufrieden, viele Menschen sind gekommen.