Ostermarsch vor den Tower Barracks in Dülmen

Friedensmärsche und -kundgebungen haben zu Ostern Tradition, im Kreis Coesfeld gibt es dabei heute eine Premiere. Friedensinitiativen veranstalten erstmals ein Osterpicknick in Dülmen. Vor den ehemaligen Tower Barracks wollen sie damit gegen den neuen Stützpunkt der US-Armee demonstrieren. Michael Stiels-Glenn von der Friedensinitiative Dülmen erklärt, dass es dabei nicht um die Tower Barracks selbst geht - sondern darum, dass sie für ein Zeichen der Bedrohung stehen.

Die US-Armee will in Dülmen unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten stationieren. Die Aktion der Friedensinitiative startet heute gegen 11 Uhr.