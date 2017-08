Ostwallgrundschüler in Lüdinghausen üben ihren Schulweg

Die Holzbrücke über die Ostenstever am DRK-Kindergarten im Rott in Lüdinghausen ist schon seit Wochen gesperrt. Jetzt steht fest: Das bleibt noch Monate so. Die Bücke ist marode und nicht mehr sicher, eine neue muss her. Für Schulkinder der Ostwallgrundschule heißt das ihr üblicher Schulweg bleibt versperrt. Wichtig ist es den Kindern eine sichere Alternative für den Schulweg aufzuzeigen. Stadt, Schule und Polizei wollen Eltern dabei unterstützen. Sie haben geprüft, welche Wege am besten geeignet sind. Kinder sollten nicht den Steverseitenweg ab der Holzbrücke benutzen. Er ist hier nicht beleuchtet. Stattdessen sollten sie an der Werdener Straße entlang bis zum Kreisverkehr Mühlenstraße/Ascheberger Straße laufen. Von hier gibt es dann zwei sichere Alternativen. Bei der ersten laufen Kinder nach der Umflutbrücke kurz an der Stever entlang und biegen dann an der Maximilian-Kolbe-Straße ab. Variante zwei führt ab der Umflutbrücke weiter geradeaus über den breiten Gehweg an der Mühlenstraße. Eltern sollten mit ihren Kindern vor dem Schulstart testen, welcher Weg für sie am besten passt.