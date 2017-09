Papiercontainerbrand in Coesfeld

Am späten Abend hat ein Papiercontainer in Coesfeld gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Container stand in der Pfauengasse in der Innenstadt mitten in der Fußgängerzone. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Die Polizei hofft, dass möglicherweise Anwohner die Brandstifter beobachtet haben und Hinweise geben können.