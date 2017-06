Parkdienst kontrolliert Rettungswege am Halterner Seebad

Bei dem Wetter sind die Freibäder und Seen im Feierabend ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Menschen halten nur kurz zu Hause an, packen die Badesachen ein und dann gehts schnell zum Bad. Mit dem Auto geht das natürlich besonders schnell. Das Problem ist allerdings, dass es an den Badeseen bei so tollem Wetter oft nicht genug Parkplätze für die vielen Autofahrer gibt. Am Seebad in Haltern hat der Parkdienst ab heute verstärkt ein Auge auf die Rettungswege. Denn am Nachmittag kam die Feuerwehr auf einem Weg zum Einsatz dort nicht weit. Der Rettungsweg war komplett zugeparkt. Autofahrer müssen damit rechnen, dass ihr Auto abgeschleppt wird, wenn sie auf einem Rettungsweg parken. Das kostet schnell über 100 Euro. Dass die Parkplätze am Seebad in Haltern knapp sind, weiß die Stadt. Sie bittet Badegäste darum, mit dem Bus anzureisen.