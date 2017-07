Parken an der Elsa-Brändström-Straße in Dülmen weiter möglich

Unbekannte haben am Parkplatz am ehemaligen Extra-Markt in Dülmen für ziemliche Verwirrung gesorgt. Auf handgeschriebenen Schildern stand hier am Freitag, dass der kostenfreie Dauerparkplatz gesperrt ist. Die Stadt stellt heute klar: Alles Blödsinn. Hier habe sich jemand einen Scherz erlaubt. Parken sei auf dem Platz an der Elsa-Brändström-Straße weiterhin möglich. Erst wenn die Arbeiten für das geplante Wohnprojekt anlaufen, ist hier Schluss. Wann das soweit ist, steht noch nicht fest. Die Stadt hat die falschen Schilder entfernt.