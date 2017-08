Parken per Handy-App in Dülmen im September

Jetzt soll es gelten: Anfang September sollen Sie in Dülmen mit einer Handy-App fürs Parken bezahlen. Die Stadt hat heute einen neuen Start-Termin vorgestellt. Das Projekt sei fast fertig organisiert, es seien nur noch Einzelheiten zu klären. Es sind Feinarbeiten, die nur noch zu tun sind: Das Parken kostet auf allen Parkplätzen gleich viel, allerdings sind die Stand-Zeiten unterschiedlich. Und es gibt auf einigen Parkplätzen unterschiedliche Betreiber. Das muss die Stadt noch ordnen, damit die Kontrolleure beim Knöllchenverteilen durchblicken. Per App legen Sie Ihre Parkzeit fest und bezahlen exakt für die Zeit, die Sie parken. Per Handy parken ist etwas teurer als per Automat. Die Stadt will das Parken per Handy-App zunächst drei Jahre lang testen. Im Kreis Coesfeld hat dieses Modell in Dülmen Premiere, wenn es denn Anfang September startet.