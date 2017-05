Parkgebühren über das Handy bezahlen - Start in Dülmen erst im Juli

Parkgebühren zahlt niemand gerne, richtig lästig wird es, wenn wir das passende Kleingeld nicht dabei haben. In Dülmen sollen wir Parkgebühren deshalb künftig auch über das Smartphone bezahlen können. Fest steht jetzt allerdings, dass sich das Projekt verzögert. Eigentlich sollte das Handy parken testweise schon zu Jahresbeginn starten. Jetzt geht die Stadt davon aus, dass es frühstens im Juli losgeht. Das Auswahlverfahren für die Firma läuft noch. Bis morgen können Unternehmen sich noch bewerben. Dann sichtet die Stadt die Angebote und wählt einen Anbieter aus. Anschließend sind noch technische Details zu klären. Über eine App sollen wir künftig den Parkschein per Klick bezahlen können. Die Stadt will das System erstmal an drei Standorten ausprobieren.