Parkplatz an der Kapuzinerstraße in Coesfeld dicht

Die Suche nach freien Parkplätzen in Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld ist jetzt schon schwer – die Suche nach kostenlosen Parkplätzen erst recht. Und dann das: In Coesfeld ist heute der kostenlose Parkplatz an der Kapuzinerstraße in der Innenstadt dicht. Auf dem Weg zur Arbeit parken täglich hier viele Menschen: Ärgerlich, sie verplempern Zeit, um sich eine andere Stelle zu suchen. Der Platz bekommt eine neue Oberfläche. Viele Löcher und Risse haben sich mit der Zeit gebildet. Immerhin; Die Arbieten dauern nur einen Tag. Am freitag hgaben Autofahrer hier wieder Platz zum Parken.