Parkplatz an der Rekener Straße in Coesfeld - eine Zwischenbilanz

Auf der Suche nach einem freien Parkplatz haben Sie es im Kreis Coesfeld oft schwer. In Coesfeld entstehen an der Rekener Straße neue Parkplätze. Eine Hälfte des Parkplatzes ist schon fertig. Die Stadt hat jetzt den aktuellen Stand vorgestellt. Bis wir hier parken dürfen, dauert es aber noch ein paar Monate. Das Problem: Es gibt noch keine Zufahrt zu dem neuen Parkplatz . Da steht noch eine Firmenhalle im Weg. Der Unternehmer – ein Steinmetz – zieht um und dafür steht jetzt der Zeitplan fest. Er baut gerade eine neue Halle. Ende Mai soll sie fertig sein. Sobald die alte Halle leer ist, kommt der Abrissbagger. Dann müssen hier Bombensucher noch mal ran. Das Verfahren dauert halt seine Zeit. Der eigentliche Bau des Parkplatzes geht dann schnell über die Bühne. Im Spätherbst sollte alles fertig sein. Und dann dürfen Sie den neuen Parkplatz an der Rekener Straße endlich einweihen. Über 100 Autos haben hier künftig Platz. Sie dürfen hier, am Rande der Innenstadt, so lange wie Sie mögen und kostenlos stehen.