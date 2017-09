Parkplatz-Bestandsaufnahme für das Verkehrskonzept in Dülmen

Das neue Einkaufszentrum "Stadtquartier" und das "Haus für alle" sollen die Dülmener Innenstadt attraktiver machen. Dazu gehört aber auch, dass sie gut zu erreichen ist. Deshalb arbeitet die Stadt an einem Nahmobilitätskonzept. Heute hat sie den aktuellen Stand vorgestellt. Über die Hälfte der Dülmener ist mit Auto, Roller oder Motorrad unterwegs. Deshalb sind ausreichend Parkplätze wichtig. Ein Fachbüro nimmt gerade das vorhandene Angebot unter die Lupe. Wieviele Plätze gibt es? Kosten sie etwas und wie weit sind sie von der Innenstadt entfernt? Bis zum kommenden Monat will das Fachbüro die Bestandsaufnahme komplett haben. Das Parken ist nur ein Baustein. In dem Konzept geht es auch darum die Situation für Fußgänger und Fahrradfahrer weiter zu verbessern. Bei einem ersten Treffen hatten Dülmener sich beispielsweise mehr Fahrradschnellwege aus den Wohngebieten in die Innenstadt gewünscht. Im November sollen bei einem zweiten Treffen noch mehr Ideen dazukommen. Möglichst im kommenden Frühjahr soll das Konzept in groben Zügen fertig sein.