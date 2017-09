Parkplatzärger am Combi-Markt in Dülmen

Einmal die Parkscheibe vergessen hinter die Windschutzscheibe zu legen - und schon sind 30 Euro fällig. Die neuen Parkregeln am Combi-Markt in Dülmen stoßen einigen von Ihnen sauer auf. Radio Kiepenkerl Hörer Karl frühstückte mit seiner Frau in der Bäckerei im Combi-Markt und hatte danach ein Knöllchen am Scheibenwischer. Ähnlich sieht das Bertram auf der Radio Kiepenkerl Facebook-Seite. Michaela zeigt dagegen Verständnis und hofft, dass sich die Parkplatzsituation an dem Supermarkt jetzt verbessert.

Der Supermarktbetreiber findet die Regeln gerechtfertigt und will daran festhalten.

Die hohe Strafe soll Autofahrer schließlich abschrecken. Die Parkscheibenpflicht hatte der Supermarktbetreiber Anfang dieses Monats eingeführt, weil Autofahrer davor den Parkplatz regelmäßig blockiert hatten. Wegen der wenigen kostenfreien Parkplätze in der Dülmener Innenstadt hatten viele auf dem Combimarkt-Parkplatz geparkt, die in der Innenstadt arbeiten oder Patienten im Krankenhaus besucht hatten. Dadurch gab es für die eigentlichen Kunden des Supermarktes kaum noch freie Parkplätze. Radio Kiepenkerl Hörer Karl hatte übrigens Glück. Nachdem er belegen konnte, mit seiner Frau im Markt gefrühstückt zu haben, zog der Betreiber die Strafe wieder zurück.