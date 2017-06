Weseler Straße in Münster verengt - Staus im Berufsverkehr bis Ende Juni

Der nervt Sie heute Nachmittag gewaltig! Aus Münster nach Hause in den Kreis Coesfeld dauert ihr Weg in den Feierabend ab heute deutlich länger als sonst. Schuld daran ist die Baustelle auf der Weseler Straße in Münster - kurz vor der A43. Hier sarnieren Bauarbeiter auf beiden Seiten die Fahrradwege - und sperrt dafür die Häfte der Fahrbahn. Und das sorgt heute Nachmittag und bis Ende dieses Monats für lange Auto-Staus in der Stadt. Immer zum Berufsverkehr - denn viele Autofahrer aus dem Kreis Coesfeld fahren über die A43 zurück nach Hause. Und müssen dafür durch die nervige Baustelle. Auch die Schnellbusse S60 nach Nottuln, S90 und S92 nach Senden und Lüdinghausen sind davon betroffen. Das Unternehmen "Regionalverkehr Münsterland" hat angekündigt, dass Busse morgens und abends im Berufsverkehr bis zu einer halben Stunde zu spät sein können. Planen Sie also in den kommenden Tagen deutschlich mehr Zeit ein - sowohl morgens auf dem Weg zur Arbeit und nachmittags zurück nach Hause. Ende des Monats sollen die Bauarbeiten hier fertig sein!