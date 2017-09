Pferde in Olfen machen wieder besseren Eindruck

Den vernachlässigten Pferden am Rande eines Olfener Gewerbegebietes geht es wieder besser. Davon hat sich der Amtstierarzt bei einer aktuellen Kontrolle überzeugt. Der Fall um die vernachlässigten Tiere hatte Anfang des Monats für Wirbel im Kreis Coesfeld gesorgt. Ein Amtstierarzt hatte dem Pferde-Besitzer Anfang September Auflagen zur Pflege der Tiere gegeben. Und die hat der Besitzer im wesentlichen erfüllt, sagte uns heute der Kreis. Die Pferde machen schon einen besseren Eindruck. Der Besitzer hat sich an die wesentlichen Auflagen gehalten und für ausreichend Futter und Wasser gesorgt. Außerdem hat ein Tierarzt die Pferde untersucht. Ein Tier hat der Besitzer abgegeben. Dabei will der Kreis es nicht belassen. Er hat schon angekündigt, die Pferde in regelmäßigen Abständen weiter kontrollieren zu wollen.