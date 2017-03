Pflege-Arbeiten für Problem-Ampel an der A 43 stehen an

Die Problem-Ampel in Dülmen an der B 474 zur A 43 läuft jetzt wieder. Heute Morgen im Berufsverkehr zeigte sie Dauerrot und sorgte damit für einen längeren Stau, bis auf die Autobahn zurück. Ein Schalter im Stromnetz war ausgefallen. Ausgerechnet im Berufsverkehr so ein Ärger. Techniker des Landesbetriebs brauchten länger, um den Schaden zu reparieren. Sie bleiben heute noch einige Stunden an der Ampelkreuzung zur Autobahn 43. Denn heute stehen Pflege-Arbeiten an. Sagte uns der Landesbetrieb Straßenbau. Die ganze Anlage ist schon älter. Es ist nötig, Kabel auszutauschen. Und dafür müssen die Techniker die Ampel für eine längere Zeit ausschalten. Wann das passiert, das steht heute Vormittag noch nicht fest. Fest steht nur, dass der Landesbetrieb das ganze vor dem Start des Berufsverkehrs heute Nachmittag über die Bühne bringen will. Nimmt der Verkehr dann wieder zu, darf es nicht zu langen Staus kommen. Ob alles klappt – Radio Kiepenkerl bleibt dran.