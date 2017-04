Pflöcke markieren neuen Radweg in Senden

Immer mehr Radwege entstehen und das gibt Pluspunkte für unseren fahrradfreundlichen Kreis Coesfeld. In Senden ist ein neuer Radweg entlang des Kappenberger Damms geplant. Den Verlauf erkennen Sie schon, wenn Sie genau hinschauen... Kniehohe Pflöcke stecken im Boden. Sie sehen Sie entlang des Kappenberger Damms von der Venner Moorbrücke bis zur Kreisstraße in der Venne. Zumindest, wenn sie nicht irgendjemand da rausgezogen hat... Das wollen wir aber nicht hoffen. Die Pflöcke sollen zeigen, wie viel der Radweg von dem Naturschutzgebiet Venner Moor anknabbert. Und das Ergebnis ist sichtbar: Für den neuen Fahrradweg ist nur minimal Fläche des Naturschutzgebietes nötig. Planer sitzen jetzt noch an Details. An den konkreten Radwegebau geht es aber erst im kommenden Jahr. Die Gemeinde wartet noch auf Fördergeld vom Land. Da der neue Radweg in Senden auf der Rangliste nicht ganz oben steht, dauert es noch etwas länger, bis das Fördergeld fließt.