Piratenschiff soll noch in diesem Jahr in Appelhülsen anlegen

Bei schmuddeligem Herbst-Wetter spielen Kinder im Kreis Coesfeld lieber drinnen. Kinder im Wohngebiet am Ahornweg in Appelhülsen haben jetzt schon allen Grund, sich auf die kommende Spielplatz-Saison zu freuen. Die Gemeinde krempelt den Spielplatz um und Familien haben dabei kräftig mitgeplant. In dieser Woche bestellt die Gemeinde die Spielgeräte. Haupt-Attraktion ist ein Piratenschiff mit Möglichkeiten zum Klettern und Rutschen. Für die kleineren Kinder gibt es ein Wipptier und für die Kleinsten bis zu drei Jahren ein Spielhaus. Bis zum Jahresende soll alles da sein und bis zum Frühjahr will die Gemeinde den Spielplatz bestückt haben. Sie will weg vom klassischen Sandkasten-Spielplatz, um auch eine Attraktion für Kinder zu schaffen, die nicht in unmittelbarer Nachbarschaft leben.