Pläne für 3. Coesfelder Europatag laufen

Immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld stehen kritisch zur Europäischen Union - sie sind bei Wahlen auf der Seite von europakritischen Parteien. In Coesfeld wollen die Organisatoren jetzt nach der Bundestagswahl besprechen, wann der nächste Europatag auf dem Marktplatz stattfindet. Und wie der künftig aussehen könnte. Sie wollen damit ein Zeichen für Europa setzen. 2 Mal fand der Europatag in Coesfeld schon statt. Einige Teilnehmer hatten sich hier gewünscht, die Aktion noch zu vergrößern. Darüber denken die Veranstalter nach - genauso wie über den Termin. Geht alles schnell, könnte er noch in diesem Jahr stattfinden.