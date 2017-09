Pläne für größere Feuerwache in Bösensell

Die Feuerwache in Bösensell soll sich vergrößern. Erste Vorzeichen für den geplanten Umbau sehen Sie jetzt an der Roxeler Straße. Ein kleiner Schotterplatz entsteht. Darauf sollen Baumaschinen und Materialien stehen. Noch wartet die Gemeinde darauf, dass der Kreis den Bauantrag genehmigt. Im Oktober hofft sie ist es soweit. Dann bespricht die Politik noch einmal wie die Fassade der Wache im Detail aussehen soll. Ziel ist es mit den Arbeiten noch in diesem Jahr loszulegen. Die Feuerwehrleute in Bösensell bekommen unter anderem neue Schulungsräume, Umkleiden und einen größeren Parkplatz.