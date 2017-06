Pläne für neuen Kindergarten am Hallenbad in Lüdinghausen

Der neue Kindergarten am Hallenbad in Lüdinghausen nimmt immer mehr Form an, der Rat der Stadt hat das ganze jetzt rechtlich abgesegnet. Damit ist für Planer der Startschuß gefallen, sich mit Einzelheiten zu beschäftigen. In einem ersten Schritt beginnt die Stadt damit, das Gelände für Übergangscontainer herzurichen. Arbeiter ebnen die Fläche und schaffen Kanäle und verlegen Leitungen. Anfang September zieht der Kindergarten von der Konrad-Adenauer-Straße in das Wohngebiet Höckenkamp-Nord um. Die Pavillons von der Konrad-Adenauer-Straße kommen auf die neue Fläche am Hallenbad. Das soll bis zum Ende des Jahres über die Bühne gehen.