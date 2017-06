Pläne für Nordkirchener Hotel und Schwimmbad kommen voran

Um heute Morgen ihre Bahnen zu ziehen, müssen Frühschwimmer in Nordkirchen wieder mal in Nachbarorte fahren. Sie freuen sich schon auf ein neues Schwimmbad und am Abend hat der Bauausschuss weitere Schritte rund um das neue Hotel mit angeschlossenem Schwimmbad festgelegt. Viel formaler Kram steht an. Die Gemeinde bereitet die nötigen Bebauungspläne vor. Dann haben Behörden Zeit, auf das Projekt zu reagieren und die Gemeinde stellt den Nordkirchenern die Pläne vor. Es ist normal in einem solchen Verfahren Kritik oder Anregungen zu den Plänen zu sammeln. Das ganze fließt dann in die späteren Entwürfe ein. Ein Projektentwickler arbeitet gerade intensiv. Wie weit er ist, wollen er und der potentielle Hotelbetreiber am kommenden Donnerstag vorstellen. Das Hotel soll hinter der Gesamtschule entstehen. Das angeschlossene Schwimmbad sollen Nordkirchen und Vereine nutzen dürfen.