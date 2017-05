Pläne für Olfener Gesamtschulstandort in Datteln kommen voran

Um Schulstandorte zu sichern, setzen Städte und Gemeinden im Kreis auf neue Modelle. Die Stadt Olfen will sich dabei mit Datteln zusammentun und einen Standort ihrer Gesamtschule in der Nachbarstadt ansiedeln. Ein Gutachter hat sich die Schullandschaft in beiden Städten angeschaut und die Ergebnisse vorgestellt. Die Stadt hat erst die Lehrer informiert und dann Eltern aus Olfen und Datteln. Ideal wären drei Klassen in Olfen und drei in Datteln. Sagt der Gutachter. Bislang gibt es vier Klassen in Olfen – künftig sollen es also sechs, aufgeteilt auf beide Orte sein. Das würde den großen Bedarf decken. Allein in Olfen sind aktuell 160 Kinder angemeldet, allerdings ist nur Platz für 120. Eltern haben viele Fragen, wie die Städte das ganze organisieren wollen. Wie sollen Kurse aufgestellt sein und an welchem Standort sollen sie stattfinden? Klar ist schon: Lehrer müssen zwischen Olfen und Datteln pendeln. Das geht zunächst nicht anders. Rund sechs kilomter liegen beide Standorte auseinander. Bis zu den Sommerferien entwickeln Olfen und Datteln das Modell jetzt weiter. Dann soll sich das ganze entscheiden. Bei einem "Ja" soll das Modell zum neuen Schuljahr des kommenden Jahres starten.