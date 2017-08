Plakataktion der Feuerwehr Nordkirchen

Sie sehen heute Morgen in Nordkirchen auf dem Weg zur Arbeit am Kreisverkehr Richtung Lüdinghausen ein Plakat der Feuerwehr: Sie hat eine neue Aktion gestartet, um zusätzliche Mitglieder zu gewinnen. Heute hängen die Feuerwehrleute weitere Plakate an den Ortseingängen von Nordkirchen Richtung Südkirchen und Capelle weiter auf, weil viele Menschen tagsüber einfach nicht da sind, sei es oft schwierig bei Einsätzen ein Team zusammenzutrommeln. Auf den Plakaten stehen Sprüche, die die Arbeit und den Teamgeist der Feuerwehr deutlich machen sollen. Zum Beispiel: "Wir sind die Jugend von heute und die Retter von Morgen".