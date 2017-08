Plakataktion der Nordkirchener Feuerwehr startet

In Nordkirchen hängen ab heute große Plakate an den Ortseingängen. Es ist eine Aktion der Nordkirchener Feuerwehr, mit der sie junge Menschen für den Job faszinieren will. Zwar habe die Feuerwehr in Nordkirchen keine Nachwuchssorgen - aber das soll in Zukunft auch so bleiben. Und dazu sei es wichtig, immer neue Mitglieder zu gewinnen. Vor allem Mittags hat die Feuerwehr aber trotzdem immer mal wieder Engpässe, sagt Tobias Heitkamp von der Nordkirchener Feuerwehr. VIele Helfer seien dann beruflich in Münster oder im Ruhrgebiet und nicht verfügbar! Das erste Plakat haben die Helfer heute am Kreisverkehr Richtung Lüdinghausen in Nordkirchen aufgestellt. Morgen hängen sie an den Ortseingängen von Nordkirchen Richtung Südkrchen und Capelle weiter auf.