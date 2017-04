Plakataktion für Feuerwehr-Nachwuchs in Nordkirchen

Vereine und Gruppen im Kreis Coesfeld finden immer schwerer Freiwillige für ehrenamtliche Aufgaben. In Nordkirchen will die Feuerwehr Nachwuchssorgen frühzeitig verhindern. Ein Werbebanner soll neugierig auf ihre Arbeit machen und neue Leute locken. Heute liegt das Banner noch bei Tobias Heitkamp von der Feuerwehr - morgen zum Start des Maifestes hängt es am Kreisverkehr zum Parkplatz Sundern - also an der Schlossstraße am Ortseingang. Am Montagabend nach dem Maifest wechselt das Werbe-Banner den Standort. Es steht dann neben der Grundschule. An der viel befahrenenen Schlossstraße könnte das Banner Autofahrer zu sehr ablenken. In den kommenden Monaten will die Feuerwehr mit weiteren Plakaten in den Nordkirchen, Südkirchen und Capelle auf sich aufmerksam machen.