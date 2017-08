Plakate für Bürgerentscheid zur geplanten Sekundarschule hängen in Dülmen

Es hängen immer mehr Wahlplakate im Kreis Coesfeld an den Straßenrändern. In Dülmen und den Ortsteilen fallen Ihnen zwischen den Gesichtern der Politiker allerdings auch noch andere Plakate auf: die Plakate der Bürgerinitiative gegen die geplante Sekundarschule. Der Termin für das Bürgerentscheid ist eine Woche nach der Bundestagswahl, am 1. Oktober. In der geplanten Sekundarschule sollen Hermann Leeser Realschule und Kardinal von Galen Hauptschule zusammenfließen. 400 Plakate der Sekundarschul-Gegner sollen bis zum Wochenende auf das Bürgerentscheid aufmerksam machen. Die Plakate sollen an den Hauptdurchfahrtsstraße in Dülmen und in den Ortsteilen hängen. Ab dem kommenden Monat können Sie übrigens auch per Briefwahl Ihre Stimme für oder gegen die Sekundarschule in Dülmen abgeben. Die Gegner finden, dass das bisherige System mit Real- und Hauptschule funktioniere. Die Befürworter wollen den Schulstandort in Dülmen mit einer Sekundarschule sicher für die Zukunft machen.