Planer arbeiten weiter an NaturBerkel-Plänen in Coesfeld

Flüsse sollen im Kreis wieder natürlicher fließen und dadurch soll es einen besseren Hochwasserschutz geben. Gut 80 Coesfelder haben sich bei einem aktuellen Treffen mit der Stadt angehört, was sie mit der Berkel noch so vor hat. Bei den Plänen um den Ententeich im Stadtpark sehen es die einen so - die anderen so. Mehrere Varianten hat der Planer den Coesfeldern vorgestellt. Klar ist, große Schleifen sollen dem Honigbach sein Tempo nehmen. Dazu hat das Wasser bei starken Regenfällen Fläche zum Abfließen. In einer Variante weicht der Ententeich komplett einem größeren Spielplatz, in einer weiteren ist der Teich deutlich kleiner und in einer dritten Variante verlegt ihn der Planer und verkleinert ihn um die Hälfte. Einige Coesfelder sagen, der Teich soll ruhig wegfallen, die Wasserqualität sei nicht die beste. Zudem würden zeitweise Algen wuchern und Enten immer wieder auf Nachbargrundstücken landen. Andere Coesfelder wollen den Teich als Anlaufstelle vieler Familien behalten. Noch ist nichts entschieden. Der Planer arbeitet weiter an den Entwürfen und dann geht das ganze in die Politik. Bis die Bagger rollen, dauert es noch mindestens zwei Jahre.