Planungen für Radweg zwischen Ottmarsbocholt und Nordkirchen ziehen sich ins kommende Jahr

Radfahrer sollen zwischen Ottmarsbocholt und Nordkirchen künftig sicher unterwegs sein. Fest steht jetzt allerdings, dass der Bau des geplanten Radweges entlang der Kreisstraße in diesem Jahr nicht mehr startet. Die Planer arbeiten noch an dem Entwurf. Außerdem stehen noch Gespräche mit den Anwohnern über den Kauf benötigter Grundstücke an. Es geht auch um die Frage, ob alle damit einverstanden sind den Radweg zunächst als Bürgerradweg zu bauen. Das wäre eine schnelle Übergangslösung. Langfristig soll ein breiter asphaltierter Radweg entstehen, um den sich der Kreis kümmert.