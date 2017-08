Poco eröffnet in Lüdinghausen

Städte und Gemeinden im Kreis versuchen mit verschiedenen Kampagnen und vor allem neuen Magneten neue Kunden in die Ortskerne zu locken. Sie wollen so als Einkaufstandorte attraktiv bleiben. Lüdinghausen setzt dabei auf den Möbel-Discounter Poco. Seit Wochen laufen die Umbauarbeiten am früheren Standort von Möbel Rathmer. Jetzt ist alles soweit fertig, heute steht fest: Am Samstag in einer Woche, am ersten September-Samstag eröffnet der Möbeldiscounter an der Ascheberger Straße.