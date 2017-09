Polizei auf Ursachen-Suche nach Unfällen in Seppenrade und Herbern

Hintergründe eines Unfalls heute Morgen im Berufsverkehr auf der B 58 bei Seppenrade ermittelt jetzt die Polizei. Gegen halb neun war die Straße an der Kreuzung mit der Panzerstraße wieder komplett frei. Ein Auto und ein Kleintransporter waren zusammengestoßen, beide Fahrer wurden schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass es an der Kreuzung einen Vorfahrts-Fehler eines Autofahrers gegeben hat. Das klären die Ermittler aber noch genau. Außerdem ermittelt die Polizei nach einem Unfall in Herbern auf der Ascheberger Straße. Ein Autofahrer war aus einer Einfahrt rückwärts gefahren und dabei eine Rollerfahrerin übersehen. Sie kam verletzt ins Krankenhaus.