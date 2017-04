Polizei ermittelt Hintergründe nach Streiterei in Lüdnghausen

Warum ein Streit auf der Mühlenstraße in Lüdinghausen am Abend eskaliert ist, das ermittelt heute die Polizei. Ein 14jähriges Mädchen liegt im Krankenhaus. Sie hatte während ihrer Fahrt mit dem Fahrrad plötzlich einen Schlag und einen Tritt abbekommen. Die Polizei hat heute Vormittag eine Anzeige auf dem Tisch. Die Eltern des Mädchens kamen zufällig nach dem Einkauf an der Mühlenstraße vorbei und sahen ihre Tochter. Sie stiegen aus und brachten sie ins Krankenhaus. Ermittler versuchen heute Licht in den Fall zu bringen.